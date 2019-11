Bárbara Bandeira desmente gravidez: "Estou só gorda"

13:19

A viver uma relação estável com o, Bárbara Bandeira revela que tem sido questionada sobre o facto de poder estar grávida. Com boa disposição, a cantora de 18 anos garante que"Acho que é o facto mais verídico sobre mim: eu como muito. Um bom chocolate, um bom bolo de cenoura feito pela minha mãe, com cobertura de chocolate, um bom strogonoff...", esclareceu, em entrevista à RFM.Bárbara Bandeira atravessa uma fase feliz tanto a nível pessoal como profissional, tendo recentemente concretizado o desejo que ir viver sozinha.