Bárbara Bandeira devastada com críticas após morte da melhor amiga

Bárbara Bandeira está completamente destroçada com a morte de Sara Carreira. ANas redes sociais, partilhou algumas imagens e textos em homenagem à amiga, no entanto, também isso a fez ficar ainda mais triste.Uma dessas críticas chegou do também cantor Carlos Costa.Depois disso, Bárbara eliminou da sua página de Instagram uma foto que tinha partilhado de Sara Carreira sorridente numa praia e um vídeo a preto e branco onde as duas surgiam a cantar.Desiludida com as críticas, Bárbara Bandeira deixou apenas um texto que escreveu para a melhor amiga, dois dias depois da sua morte.