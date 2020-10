Bárbara Bandeira e Angie Costa 'loucas' por homens mais velhos Cantora e amiga, de 19 anos, quebram tabus ao viver paixão com Kasha e Miguel Coimbra, de 31.

16:44

Apaixão de Angie Costa, de 19 anos, e Miguel Coimbra, de 31, teve uma madrinha especial: Bárbara Bandeira. O casal, que assumiu o namoro há cerca de três semanas, deixou para trás a discrição dos primeiros tempos. Mas nem tudo são rosas, com a jovem a ser alvo de comentários maldosos de alguns seguidores, que apontam o dedo à influenciadora por ter-se apaixonado por um homem mais velho.

Bárbara, de 19 anos, não conseguiu ficar indiferente aos comentários menos felizes, afinal sofreu exatamente o mesmo no inicio do romance com Francisco Maria Pereira (Kasha), de 31.

declarações mútuas

Nas últimas semanas, Angie Costa e Miguel Coimbra têm utilizado as redes sociais para gritar ao mundo a paixão que os une. A primeira a fazê-lo foi a jovem a estreante na ficção nacional - está a gravar a novela ‘Bem Me Quer’, da TVI - através de uma foto. "Mike", escreveu na legenda, acompanhada de um coração. Logo a seguir, foi a vez do músico. "Que esta dança dure uma noite inteira".



Estrela em ascensão

O futuro de Angie Costa revela-se promissor. Aos 19 anos, a jovem natural de Coimbra conquista vários sucessos no campo profissional. Começou por destacar-se nas redes sociais - tem mais de 787 mil seguidores. Deu posteriormente o salto para o pequeno ecrã ao participar no ‘Dança com as Estrelas’ - suspenso devido à pandemia de Covid-19. Atualmente, a jovem encontra-se a gravar a novela ‘Bem Me Quer’, que conta com Kelly Bailey, José Condessa e Bárbara Branco como protagonistas. Está ainda em estúdio a gravar músicas, ao lado do namorado.

