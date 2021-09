Bárbara Bandeira e Kasha cúmplices após separação

A carregar o vídeo ...

Bárbara Bandeira e Kasha abraçam-se após separação

colocaram um ponto final na relação de dois anos em agosto, mas os fãs acreditam numapor parte do ex-casal para breve.Este fim de semana, Bárbara Bandeira e Kasha foram convidados para o mesmo casamento, e nas imagens que partilharam, nas suas redes sociais, estavam em lados opostos na cerimónia. Mas, no domingo,O ex-casal acabou por partilhar o momento especial nas suas redes sociais.Recorde-se que após o fim do seu namoro com Kasha, Bárbara Bandeira refugiou-se nos amigos para superar o término da relação.