Bárbara Bandeira e Kasha já fazem vida de casal

Aos, Bárbara Bandeira deu um enorme passo em busca da sua independência e saiu de casa dos pais. Uma nova fase que assinala a sua autonomia financeira, uma vez que a cantora é responsável por todos os gastos e contas inerentes ao processo de mudança de casa.Atualmente a morar sozinha, a artista mostra que vive um fase bastante feliz que tem partilhado ao lado do namorado,, que é presença assídua na nova casa.Nas redes sociais, a artista tem revelado alguns pormenores das novas rotinas ao lado do namorado, que tem acompanhado todo o processo de adaptação à nova vida sem a presença dos pais.Ao longo das últimas semanas,tem investido na decoração da casa, sem esquecer nenhum pormenor, e até já organizou uma festa de inauguração em que contou com a presença de algumas amigas mais próximas que apoiaram a sua decisão de sair de casa e iniciar uma vida sozinha.Com a mudança de casa, a artista também conta com uma nova companheira de quatro patas, a cadelinha Kylie, que tem feito as delícias dos fãs e seguidores nas redes sociais.Apesar de ter vivido um período conturbado com os pais,, devido ao namoro com o Kasha, doze anos mais velho, atualmente a família vive uma relação de saudável. A cantora chegou a revelar que ajudava os pais nas despesas de casa.