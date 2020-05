Bárbara Bandeira e Kasha já vivem juntos

O confinamento a que o País e o Mundo têm estado obrigados devido ao surto do novo coronavírus levou a uma mudança de planos na vida pessoal e profissional de Bárbara Bandeira.Durante a última edição da ModaLisboa, que decorreu no início de março, a cantora revelou aos jornalistas que o romance com Kasha seguia de vento em popa, no entanto, esclareceu: "Não partilhamos casa, já disse isto imensas vezes. Eu tenho a minha casa, ele tem a dele".Agora, a situação está diferente.Nas redes sociais, a filha de Rui Bandeira partilhou uma imagem do namorado a dormir com os dois cães e escreveu na legenda: "O bom desta quarentena." A imagem fez a delícia dos seguidores, que tem torcido pelo sucesso da relação, que começou de forma conturbada há cerca de um ano devido ao facto de terem 12 anos de diferença de idade e de, na altura, a cantora ainda não ter completado 18 anos. Agora, tudo está ultrapassado e estão mais felizes do que nunca.