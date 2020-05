Bárbara Bandeira e Kasha revelam detalhes do drama do início da relação

A carregar o vídeo ...

Bárbara Bandeira e Kasha no programa de Cristina Ferreira

Bárbara Bandeira e o namorado, Kasha, abriram o coração para contar mais detalhes sobre o início da relação,Os dois apaixonaram-se quando a filha de Rui Bandeira ainda não tinha completado 18 anos e viveram um drama ao ter de enfrentar o "mundo exterior", como eles próprios recordam., começou por dizer a jovem de 17 anos, em conversa com Cristina Ferreira esta manhã, durante a emissão do programa da estrela da SIC., questionou a apresentadora., começou por admitir Kasha., continuou o vocalista dos D.A.M.A de 30 anos., conta Bárbara, admitindo que, depois dessa "negação", os dois acabaram por não conseguir contrariar o amor que estavam a sentir., recorda a artista., disse ainda.Cristina Ferreira não resistiu a enaltecer o facto do casal não se ter deixado "estragar" por toda a polémica que se instalou em torno do romance.Ao ultrapassarem a fase difícil, em que os pais de Bárbara Bandeira não aceitavam o namoro pela diferença de idades entre os dois, o casal mostra-se mais feliz que nunca, e Bárbara garantiu que a família é, hoje em dia, muito cúmplice do artista., brincou a jovem., interrogou Cristina., disse Kasha, orgulhoso do que enfrentou com a companheira.No final da conversa, o casal juntou-se para cantar um tema que escreveram durante esse período conturbado que viveram. "Eu não" é o nome da música.Atualmente, a filha de Bárbara Bandeira, mostrando-se regularmente, através das redes sociais, na companhia do namorado no conforto da nova moradia,