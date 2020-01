Bárbara Bandeira e Kasha trocam juras de amor em público

, escreveu a jovem cantora nas redes sociais.Já na própria página dedicou um excerto da canção 'Só ela tem'. "Eu só quero as tuas cores, em cada quatro que eu pinto na mente. Eu quero a luz da lua na tua pele florescente à minha frente. Pára-me o tempo, Tu és como nunca, sempre e eu só tento..."Esta não é a primeira vez que o casal troca declarações de amor em público. No entanto, Bárbara acabou por desvender um pormenor até agora mantido em segredo - a data do inicio do namoro.Os seguidores deliraram com as declarações do par romântico.Recorde-se que a relação começou envolta em polémica, com a mãe de Bárbara a mostrar-se contra o namoro devido à diferença de idades. O telefonema em que Siara Holanda atacava o namorado da filha acabou por ser tornado público.