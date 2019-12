Bárbara Bandeira e Sara Carreira afastadas

Bárbara Bandeira e Sara Carreira estão afastadas há mais de meio ano.A filha de Tony faltou, inclusivamente, à festa do 18º aniversário da amiga, em junho passado. A ausência captou atenções e não passou despercebida.O ponto alto desta zanga culminou com a ausência de Sara na cerimónia de inauguração da casa de Bárbara Bandeira, que começou a viver sozinha há cerca de três meses. Mas se não bastasse, as duas a apagaram os várias registos fotográficos em que surgiam lado a lado, nas redes sociais.A primeira a fazê-lo foi Bárbara Bandeira, para promover uma música. Esta estratégia foi usada por Sara para lançar a música ‘Metade’, há pouco mais de três semanas. No entanto, as duas já poderiam ter recuperado as imagens que as uniam, mas tal não aconteceu.Embora esteja afastada da filha de Rui Bandeira, Sara mantém a amizade com Tiago Bandeira, irmão da jovem cantora, considerando-o inclusivamente um "melhor amigo".