Bárbara Bandeira em lágrimas com críticas ao corpo: "Nunca mais fui à praia"

Bárbara Bandeira em lágrimas por críticas ao corpo no programa de Cristina Ferreira

esteve esta manhã à conversa com Cristina Ferreira no programa das manhãs da SIC, com as restantes convidadas, Liliana Campos, a maquilhadora Inês Franco e a coach Mafalda Almeida.Sem maquilhagem, numa conversa entre mulheres onde se mostravam como realmente são, a cantora de 18 anos acabou por desabafar sobre uma situação constrangedora que a abalou recentemente.A apresentadora referiu-se a umas fotografias divulgadas na imprensa onde a filha de Rui Bandeira surge na companhia do namorado, Kasha, na praia, durante uma estadia no Algarve.As imagens foram reveladas e o destaque foi para o aumento de peso que ambos apresentavam, alegando estarem com "quilinhos a mais"., continuou., disse, emocionando-se de seguida, sem conter as lágrimas., defende Cristina Ferreira, que lamenta os casos em que isto se sucede., disse ainda Cristina, elogiando a jovem., afirmou., disse ainda Cristina Ferreira, recebendo o apoio das restantes convidadas.Bárbara Bandeira defendeu o seu ponto de vista, sem esconder o quanto a situação mexeu com ela., disse.