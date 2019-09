Bárbara Bandeira emociona-se ao ver na plateia pessoas que lhe fizeram bullying

Bárbara Bandeira não conseguiu conter as lágrimas durante um concerto, no sábado, em Palmela, terra onde viveu durante vários anos, depois de ver na plateia algumas pessoas que lhe fizeram bullying durante os tempos de escola.A jovem cantora descreveu o momento como "um misto de sentimentos". "Sentimentos de revolta e nostalgia também", acrescentou.Apesar do nervosismo que sentia, Bárbara Bandeira admitiu que as pessoas que a magoaram também a fizeram mais forte."Tudo aquilo que passei fez-me o que sou hoje, a nível pessoal e profissional. Não podia ser mais grata a cada uma das pessoas que me magoou, porque acreditem que foram elas que me fizeram mais forte que nunca", concluiu a artista.