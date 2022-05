Bárbara Bandeira encanta com fotos arrojadas

01:30

Vânia Nunes

Cada vez mais confiante com a sua imagem, Bárbara Bandeira tem partilhado com os seguidores fotografias em que dá palco ao seu lado mais arrojado e, agora que o bom tempo chegou, não se coibiu de se mostrar em biquíni.A cantora de 20 anos deixou-se fotografar à beira de uma piscina e também tirou uma ‘selfie’ em que se mostra refletida num vidro. Os fãs aprovaram as partilhas e deixaram-lhe inúmeros ‘gostos’ e elogios. Estas publicações surgem numa altura em que Kasha, o ex-namorado, partilhou um texto emotivo, que os fãs associam à relação que tiveram. "Não sinto que a nossa última dança seja agora amor. O fim não tem este sabor, ou tem e sou quem não aceita que, um dia, nem saudades temos um do outro. Que o teu abraço encaixa noutro ombro, que eu vou esquecer-te um dia. Ao ponto em que tu és só memória de mais um amor louco."O músico de 32 anos e a cantora terminaram o namoro em agosto do ano passado. Bárbara namora agora com o músico Richie Campbell.