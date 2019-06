Bárbara Bandeira entre o ex-companheiro e o atual

01:30

Daniela Ventura

Foi durante um evento de uma conhecida marca de relógios que Bárbara Bandeira, de 17 anos, foi confrontada com uma situação que não passou despercebida a quem lá estava.A cantora estava com o atual namorado, Francisco, mais conhecido por Kasha e membro dos D.A.M.A, e o ‘ex’, Artur Dinis, também foi um dos convidados.O jovem ator, de 19 anos, que ficou conhecido do grande público na novela ‘Massa fresca’, exibida em 2016 na TVI, viveu um namoro mediático com a artista, que sempre contou com o carinho de milhares de fãs. No entanto, depois de mais de um ano e meio juntos, o romance terminou, no final de setembro de 2017.Apesar da situação, Bárbara mostrou-se feliz ao lado do namorado, após toda a polémica em torno da relação. Os dois viveram momentos conturbados para conseguirem assumir o amor, devido à diferença de idades ‘atormentar’ a família da jovem - Kasha tem 29 anos, mais 12 do que a filha de Rui Bandeira e Siara Holanda.