Bárbara Bandeira espalha sensualidade em favela no Rio de Janeiro Cantora surgiu de cuecas de biquíni a visitar ponto turístico e fez furor.

Foi despida de pudores (e não só!) que Bárbara Bandeira, de 22 anos, deu as boas-vindas ao Brasil. A cantora portuguesa aliou compromissos profissionais a momentos de lazer em Terras de Vera Cruz e surpreendeu os fãs ao partilhar uma fotografia na qual se mostra a visitar uma favela, mais precisamente o Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. Em pleno verão brasileiro, surgiu apenas em cuecas de biquíni na parte de baixo, evidenciando toda a sua beleza e sensualidade. O pormenor da camisola com a bandeira brasileira não passou despercebido e foram muitos os fãs que não resistiram a comentar e elogiar o seu lado mais sexy e provocador. "Não bastava encantar Portugal e ainda foi encantar o Brasil", "Que mulherão que és" ou "O Brasil até ficou de queixo caído de tanta beleza", são algumas das mensagens deixadas pelos fãs na caixa de comentários. No Instagram Bárbara soma 980 mil seguidores.

