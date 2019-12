Bárbara Bandeira exibe decote escaldante

Bárbara Bandeira

Aos 18 anos, Bárbara Bandeira faz questão de mostrar o seu lado mais sexy e ousado. Depois de ter sido acusada de ter colocado silicone no peito, volta a surpreender os fãs e seguidores com fotografias reveladoras, em lingerie, que deixam pouco à imaginação.A cantora negou o procedimento estético e comprova-o através de uma imagem em que o seu peito está em grande evidência.Apesar de ter revelado que aumentou de peso nos últimos meses, Bárbara mostra-se confiante com o corpo e não se inibe de partilhar imagens sensuais que rapidamente despertaram a atenção dos seguidores, que deixam largos elogios às suas curvas."Rainha", "Meu Deus! Acho que morri", são alguns dos comentários.Recorde-se que a artista, que atingiu recentemente a maioridade, mantém uma relação com Kasha, de 30 anos.