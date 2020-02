Bárbara Bandeira fala sobre perseguidor: "Dizia que se eu não o quisesse, se ia suicidar"

Bárbara Bandeira voltou a desabafar sobre o 'stalker' que a deixou com medo e a levou a ter mesmo de recorrer a uma queixa na polícia. A jovem, que partilhou o caso recentemente através das redes sociais , garante que o rapazdesde então., começa por explicar a jovem em declarações à 'VIP'. "Ele tem uma fixação por mim e vive num mundo umn bocadinho à parte. Ele acha mesmo que tem uma relação comigo", contou a filha do cantor Rui Bandeira., conta ainda, assustada.Bárbara Bandeira revelou que o jovem 'stalker' é um rapaz de 23 anos, que terá aparecido num dos seus concertos há cerca de um ano, e que já abordou tanto"Ele já tinha ido falar com o meu pai e disse-lhe que namorava comigo, mas o meu pai desvalorizou", afirmou., diz ainda, garantindo que o perseguidor acabou por ser expulso do recinto do espetáculo., afirmou ainda Bárbara Bandeira.Apesar de admitir que é óbvio que se sente, Bárbara não vai revelar o nome do jovem enquanto ele não lhe fizer mal.A jovem não quer que o 'stalker' seja vítima de bullying, um problema com que Bárbara Bandeira também já sofreu quando era criança.