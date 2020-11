Bárbara Bandeira faz apelo sobre imagens íntimas

01:30

Vânia Nunes

Aproveitando a influência que tem perante os seguidores das redes sociais, Bárbara Bandeira abordou um tema que a incomoda: a partilha de imagens íntimas em grupos de conversação online."Não sei se vocês conhecem um movimento chamado ‘Não Partilhes’, devido aos prints e às provas que começaram a surgir acerca da existência de grupos de WhatsApp e outras redes sociais utilizadas para compartilhar fotos e vídeos íntimos de mulheres que, certamente, os enviaram para alguém, mas não para grupos de 600, 700, 800 pessoas", começou por denunciar a cantora."Acho que não preciso de explicar o quão mau é compartilhar ou estar em grupos que compartilham este tipo de conteúdos", desabafou, deixando um pedido aos seus fãs: "Se vocês são meus seguidores e estão neste tipo de grupos, vou pedir para que me deixem de seguir. Vou pedir para que não façam parte da minha vida. É um comportamento com o qual eu não me identifico e o qual repudio."A cantora, de 19 anos, tem passados os últimos dias em casa após ter testado positivo à Covid-19. O namorado, Kasha, dos D.A.M.A, também ficou infetado, por isso os dois passaram o confinamento juntos e foram surpreendendo os seguidores com pequenas atuações em conjunto, em casa. Ainda não revelaram se já estão livres do vírus.