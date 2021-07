Bárbara Bandeira festeja 20º aniversário com festa temática

04 jul 2021 • 19:44

Omote da festa para o 20.º aniversário de Bárbara Bandeira era o festival Coachella, dos Estados Unidos.Nas suas redes sociais, Bárbara Bandeira mostrou alguns pormenores da celebração. "Tive uma festa de sonho e não podia deixar de agradecer a quem tornou tudo isto possível", escreveu.O namorado, Kasha, Angie Costa e Luís Borges foram alguns dos convidados da festa temática, mas houve uma pessoa que não foi esquecida: Sara Carreira. No seu discurso, Bárbara Bandeira dedicou umas palavras à amiga, que morreu aos 21 anos, a 5 de dezembro do ano passado.De forma a poderem desfrutar da festa à vontade, todos os convidados tinham de apresentar um teste negativo de Covid-19. Ao final da noite, Bárbara, os D.A.M.A,Carolina Deslandes, Bárbara Tinoco e Guilherme Alface, dos ATOA, surpreenderam os convidados com atuações musicais.