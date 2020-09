Bárbara Bandeira hospitalizada quatro vezes nas urgências

Da primeira vez que foi assistida, os médicos acreditaram tratar-se de problemas relacionados com ansiedade, mas com o persistir dos sintomas a cantora está a ser sujeita a uma bateria de exames para despistar outros possíveis quadros clínicos. Hoje, fará um novo exame – uma endoscopia – para saber ao certo o que poderá estar a provocar dores tão fortes no estômago.







Os últimos dias não têm sido fáceis para Bárbara Bandeira, de 19 anos, que foi parar quatro vezes às Urgências de um hospital da Grande Lisboa com “fortes dores abdominais”.Da primeira vez que foi assistida, os médicos acreditaram tratar-se de problemas relacionados com ansiedade, mas com o persistir dos sintomas a cantora está a ser sujeita a uma bateria de exames para despistar outros possíveis quadros clínicos. Hoje, fará um novo exame – uma endoscopia – para saber ao certo o que poderá estar a provocar dores tão fortes no estômago.

Toma de diuréticos



Inicialmente, Bárbara Bandeira assumiu que, tendo tomado diuréticos, chegou a equacionar que tivessem sido estes medicamentos, para ajudar no emagrecimento, a estarem na origem do problema.



No entanto, o primeiro diagnóstico foi de uma forte ansiedade. “Quando cheguei estava supertonta, com sensações de desmaio e imensa dor no estômago. Chegaram à conclusão de que foi o meu corpo a acusar a quantidade de stress e ansiedade que tenho acumulado nesta fase.”





Com a persistência dos sintomas, a filha do também cantor Rui Bandeira foi sujeita a novos exames e fez, inclusivamente, o teste de despistagem à Covid-19, que deu negativo. Bárbara nega ainda que tenha feito um teste de gravidez.