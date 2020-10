Bárbara Bandeira incendeia redes sociais com foto em lingerie

,

Em isolamento desde quinta-feira após ter testado positivo para a Covid-19, Bárbara Bandeira tem mantido os seguidores a par do seu estado de saúde e de como tem passado os dias em casa.Agora, a cantora de 19 anos surpreendeu ao partilhar uma imagem onde surge numa pose sexy, com lingerie preta. Na legenda escreveu apenas 'Olá', no entanto, os seguidores apressaram-se a interagir com a publicação, deixando inúmeros elogios à sua sensualidade e mais de 42 mil 'gostos'.Na passada sexta-feira, Bárbara Bandeira confirmou que estava infetada e, no dia seguinte, disse que já se sentia "bastante melhor".concluiu.Bárbara tinha estado no 'Dia de Cristina', na quarta-feira, por isso, obrigou a que tanto Cristina Ferreira como a restante equipa ficassem em isolamento profilático.O namorado, Kasha, elemento dos D.A.M.A. também confirmou ter testado positivo para o vírus