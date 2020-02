Bárbara Bandeira mostra queda na neve

A carregar o vídeo ...

A cantora está em Andorra.

Bárbara Bandeira está a desfrutar de uns dias na neve, em Andorra, na companhia de uma amiga.A cantora tem partilhado vários momentos de mais uma escapadinha. A filha mais nova de Rui Bandeira mostrou-se a fazer ski e não resistiu a partilhar o momento em que, durante uma descida, caiu na pista de gelo., começou por escrever no vídeo da queda.escreveu ainda, como forma de brincar com o momento que se desiquilibrou e acabou por cair.Equipada à altura do destino para onde viajou, Bárbara Bandeira aproveita ainda para posar no cenário e mostrar mais uma vez o estilo numa pose sensual.Os milhares de seguidores que a acompanham não lhe pouparam os elogios., foram algumas das mensagens deixadas à jovem de 18 anos.