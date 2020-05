Cantora surpreendeu ao revelar foto apenas com uma toalha

21 mai 2020 • 15:49

, de 18 anos, voltou a surpreender ao revelar o seu lado mais ousado e provocador.Apenas de toalha, com as curvas em grande evidência, a cantora conseguiu conquistar a atenção dos fãs e seguidores e provou que mantém total confiança na sua imagem. Apesar de ao longo dos últimos meses ter sofrido um aumento de peso, Bárbara mostra que já recuperou a sua silhueta e partilha o resultados com os fãs.Através das partilhas nas redes sociais é visível que a artista tem protagonizado algumas produções fotográficas em fato de banho.