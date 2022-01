Bárbara Bandeira nega cirurgias estéticas Artista garante que nunca sentiu necessidade de mudar a imagem.

Aos 20 anos, Bárbara Bandeira faz por mostrar o seu lado mais sexy e provocador. Devido à sua imagem confiante, há quem considere que a jovem recorre a cirurgias estéticas. Um tema que a cantora fez questão de esclarecer na última temporada do podcast ‘É Preciso ter Lata’, de Rita Rugeroni e Pedro Ribeiro, ao responder a várias perguntas colocadas por fãs e críticos. "Não me lixes que isso não é tudo teu, quantas operações plásticas já fizeste e qual é a próxima que vais fazer?", atirou um internauta. Perante a questão, Bárbara Bandeira esclareceu que nunca recorreu a cirurgias estéticas.



"Nunca fiz, nunca fiz nada. Mas há muita gente que acha que sim. Não, mas a sério, não tenho mesmo e acho importante deixar esclarecido que se tivesse não teria qualquer problema em dizer […] Cada um faz aquilo que quer, não digo que não vou fazer porque há coisas que nós queremos sempre melhorar, mas até agora não senti necessidade", esclareceu a cantora. Bárbara tem optado por um estilo de vida mais saudável através da prática de exercício físico e de uma alimentação equilibrada e mostra-se satisfeita com os resultados.

