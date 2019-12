Bárbara Bandeira nega silicone: "São minhas"

A silhueta de Bárbara Bandeira, de 18 anos, está a ser alvo de reparo por parte dos seguidores. Um dos admiradores da jovem cantora insinuou que esta havia recorrido à cirurgia estética para aumentar o peito."Onde fizeste o teu silicone?", questionou o fã. Bárbara negou qualquer intervenção: "[As maminhas são] minhas", respondeu. Terá sido o visual adotado pela artista para a gala ‘Men of the Year’, no último fim de semana, em que surgiu de smoking e um decote ousado, que impulsionou a curiosidade dos seguidores.Os fãs fizeram mais perguntas em torno da intimidade de Bárbara com o namorado, mas ficaram sem resposta. "Porque é que tu e o Kasha se tratam por Pu?", questionaram. A artista não hesitou: "Deixo esta para ti [referindo-se ao namorado]".Sobre o aguardado trabalho discográfico, Bárbara Bandeira tranquilizou os fãs ao revelar que o lançamento está para breve: "O álbum sai no início do próximo ano. Assim que puder revelo a data".Recorde-se, a jovem artista tem um concerto agendado no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para o próximo dia 23 de maio, repleto de várias surpresas.Bárbara Bandeira surpreendeu os fãs há cerca de um mês ao revelar que deixou a casa dos pais, Rui Bandeira e Siara Holanda. Está a viver sozinha num imóvel de luxo no centro de Lisboa. Jovem cantora está acompanhada por uma cadelinha e recebe diariamente a companhia do namorado, Kasha. Bárbara mostra imagens do apartamento nas redes sociais.A vida amorosa de Bárbara Bandeira, de 18 anos, tem sido alvo de muitas polémicas. A jovem assumiu o namoro com Kasha, de 30 anos, no início do ano e enfrentou vários problemas familiares com os pais, que se opuseram à relação.