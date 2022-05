Bárbara Bandeira provoca suspiros em biquíni

01:30

Orgulhosa da sua boa forma física, Bárbara Bandeira, de 20 anos, faz questão de evidenciar toda a sua ousadia e sensualidade. Decidida a aproveitar a subida das temperaturas, a filha do músico Rui Bandeira vestiu um biquíni reduzido e registou o momento nas redes sociais."Não olhe para a legenda, olhe para mim", escreveu a artista na descrição da fotografia partilhada que levou os fãs à loucura com centenas de elogios à sua silhueta. "Sexy" e "a perfeição existe" são alguns dos comentários às fotos.Um dia depois, a menina bonita da música portuguesa aproveitou os camarins do Capitólio, em Lisboa, onde atuou, para mostrar-se novamente atrevida, com um dos fatos que usou no palco.