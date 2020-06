Bárbara Bandeira reage após admitir tristeza com críticas ao corpo: "Magoou-me imenso"

Durante uma conversa com a apresentadora, a jovem acabou por se emocionar ao desabafar sobre um episódio recente, em que viu imagens suas na praia serem reveladas na capa de uma revista alegando que estava mais gorda.





"Magoou-me imenso ter que me ver estampada na capa de uma revista, como se o facto de eu ter engordado durante a quarentena fosse suficientemente mau para vender mais", admitiu, mostrando-se agora revoltada por continuar a receber incinuações de que está "muito ofendida" pelo facto de dizerem que aumentou o peso.

"Vamos tentar perceber, para além de as figuras públicas serem tratadas como desenhos animados, como se nada do que se fizesse ou dissesse neste tipo de revistas as magoasse, que tipo de exemplo estamos a dar?", atirou Bárbara, que confessa que além da dor dela, pensa também na "dor de outras raparigas que podem ter engordado ou emagrecido mais do que gostariam" e a veêm nessa posição.



Bárbara Bandeira chora por críticas ao corpo



"Nenhum quilo retira a tua beleza nem o teu talento", "És uma inspiração", "Não te deixes afetar" , "Não penses mais nisso", "Têm é inveja", foram algumas das mensagens.