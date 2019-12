Bárbara Bandeira "insultada e vulgarizada" por não usar soutien

Jovem revela críticas após ter usado look revelador em festa.

Bárbara Bandeira numa pose sensual

Foto: Ricardo Ruella

03 dez 2019 • 21:08

Bárbara Bandeira foi uma das estrelas da festa da 'GQ', que se realizou no último fim de semana em Lisboa. A jovem cantora aderiu a uma das tendências em voga e. Porém, o facto de não usar soutien e apostar num look ousado acabou por originar várias críticas por parte dos fãs, especialmente de mulheres, conforme relata a artista na sua conta do Twitter., lamentou a jovem, que se mostra cada vez mais ousada e irreverente em relação ao guarda-roupa.Numa fase feliz da vida, a cantora - que recentemente revelou que, aos 18 anos, foi morar sozinha - prepara-se para viajar até ao Brasil, onde irá passar o Réveillon. Bárbara Bandeira vai visitar parte da família materna, que vive em Terras de Vera Cruz. Por confirmar está se irá viajar acompanhada pelo namorado, Kasha.