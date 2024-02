Bárbara Bandeira sai dos Grammy de saco na cabeça

01:30

Enquanto Taylor Swift, Miley Cyrus e Olivia Rodrigo brilhavam em palco, havia um rosto português na plateia dos Grammy.Com um vestido preto, assimétrico e comprido, no valor de 1140 euros, Bárbara Bandeira, de 22 anos, deslumbrou na passadeira vermelha da mais importante gala de prémios de música.Depois de ter assistido à entrega das estatuetas, a noite, no entanto, terminou com um divertido percalço. À saída do evento, a cantora de ‘Como Tu’, de modo a proteger-se de uma forte chuva que se abateu por Los Angeles, nos EUA, meteu um saco de plástico transparente na cabeça e saiu a correr.