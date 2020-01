Bárbara Bandeira sente-se humilhada e responde a críticas de Jorge Corrula

Bárbara Bandeira não se conteve e manifestou o desagrado perante uma atitude de Jorge Corrula durante a emissão do programa 'A Máscara', na SIC. A jovem cantora garante ter-se sentido ridicularizada.Durante o programa da SIC, o artista de 'Golpe de Sorte', enquanto tentava adivinhar quem era um dos participantes do formato escondido atrás da máscara, deu o palpite de que se podia tratar de Bárbara Bandeira., defendeu a investigadora do formato Sónia Tavares, a quem o ator não hesitou em dar resposta:, parecendo desvalorizar o trabalho da filha de Rui Bandeira.Bárbara Bandeira reagiu nas redes sociais., começa por dizer a artista, acrescentando que foi alvo de comentários depreciativos nos quais lhe diziam que tem de crescer e aprender a aceitar críticas., disse ainda.Sem esconder a revolta, Bárbara Bandeira terminou:Recorde-se que Bárbara Bandeira assumiu recentemente a independência financeira quando decidiu ir viver sozinha , e saiu da casa dos pais. Com uma vida profissional com cada vez mais projetos, também se sente feliz na vida amorosa ao lado de Kasha, um dos vocalistas da banda D.A.M.A, com quem namora há um ano