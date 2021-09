Bárbara Bandeira separou-se de Kasha por causa dos ciúmes Fim do namoro motivado pelos ciúmes do músico.

01:30

Vânia Nunes

Bárbara Bandeira usou as redes sociais para agradecer aos fãs as mensagens de conforto que recebeu após o Correio da Manhã ter noticiado o fim da relação com Kasha, dos D.A.M.A, que durava há dois anos e meio. “Adoro-vos”, escreveu a jovem cantora pop.



Segundo a revista ‘TV Mais’, a separação entre Bárbara Bandeira e Kasha aconteceu em agosto, e foi motivada pelos ciúmes do músico. De resto, a relação enfrentava problemas há algum tempo. Os 12 anos de diferença entre os dois - a cantora tem 20 anos e o músico dos D.A.M.A 32 - também fizeram com que o namoro não vingasse. Este foi, de resto, um dos motivos pelos quais os pais de Bárbara se opuseram à ligação entre os dois no início. Agora, e embora tenham colocado um ponto final na relação, a mesma publicação adianta que os amigos dos dois acreditam que ainda se possam vir a reconciliar.



