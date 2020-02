Bárbara Bandeira sonha com o dia do casamento com Kasha

12 fev 2020 • 12:26

Com apenas 18 anos, Bárbara Bandeira não esconde o desejo de subir ao altar com Kasha, com quem mantém uma relação há cerca de um ano.O casal, que começou o namoro de uma forma conturbada devido à grande diferença de idades,A artista que atualmente vive sozinha revela ainda que o namorado é presença assídua em sua casa. "É obvio que passo imenso tempo com o meu namorado, mas tenho a minha casa, tenho o meu cantinho, que é aquilo que eu sempre quis", frisou Bárbara.