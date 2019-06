Bárbara Bandeira surge com aliança e surpreende fãs

A relação entre Bárbara Bandeira, que completa 18 anos este sábado, 23, e Francisco Maria Pereira, Kasha, está cada vez mais séria."Foi só para mostrar a aliança? Amo juro", comentou uma admiradora dos artistas na imagem divulgada por Bárbara, nas redes sociais.Recorde-se, Siara Holanda, mãe de Bárbara, teve uma discussão polémica com Kasha, de 30 anos, em fevereiro, ao saber do namoro da filha com o músico.