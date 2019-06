Bárbara Bandeira surpreendida pelo namorado no dia em que celebra 18 anos

Durante os festejos, a artista acabou por ser surpreendida pelo namorado, Francisco Pereira, mais conhecido como Kasha. O artista dos D.A.M.A tinha um concerto agendado em Paços de Ferreira e seria a ausência mais notada da noite, mas acabou por surpreender a namorada.





Bárbara Bandeira completou este domingo, dia 23 de junho, o seu 18.º aniversário. Um momento há muito aguardado pela jovem cantora, que fez questão de assinalar a data com uma festa de arromba, rodeada pelos amigos mais próximos.Durante os festejos, a artista acabou por ser surpreendida pelo namorado, Francisco Pereira, mais conhecido como Kasha. O artista dos D.A.M.A tinha um concerto agendado em Paços de Ferreira e seria a ausência mais notada da noite, mas acabou por surpreender a namorada.

Mais tarde, a jovem fez uma publicação com um texto em que revelou o estado de espírito em relação à entrada na maioridade. "18 anos... Uma idade que eu espero há tanto tempo. Não por me faltar algo para fazer com 17, mas porque sempre me senti mais velha do que realmente sou. A vida fez-me assim, por tudo o que vivi, e ainda bem que o fez", começou por escrever a cantora, continuando as revelações: "Nos últimos minutos antes da meia noite só me apetecia chorar e gritar ao mesmo tempo. Chorar por saber que esta é uma nova etapa da minha vida e que a etapa que passou foi tão bonita e vai deixar tantas saudades. Posso dizer que antes dos 18 anos já conquistei tanto, mas ao mesmo tempo ainda tenho tantos anos para conquistar o que eu quiser."