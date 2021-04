Bárbara Branco assume estar à beira de um esgotamento: "Preciso de uma pausa"

Fui afetada q.b., com cansaço, alguma falta de respiração, febre. Desde então, fiquei mais cansada. E, se tenho de fazer mais movimentos no dia a dia, canso-me muito mais, especialmente quando gravo".

é uma das protagonistas da novela 'Bem me Quer', da TVI. Contudo, para além deste projeto na estação de Queluz de baixo, a atriz tem conjugado a novela com a peça 'Hamlet'. Em entrevista à revista 'TV Guia', Bárbara Branco assume que está a, confessou à publicação.Embora assuma que precise de descansar, ainda não será agora que vai tirar umas férias.Bárbara Branco e José Condessa estiveram infetados com Covid-19 e a jovem afirma que ficou com algumas sequelas.