Bárbara Branco brinca com rumores de separação

Apesar de não terem ido juntos ao ModaLisboa, o casal está mais apaixonado do que nunca.

Bárbara Branco já vive com Vítor Silva Costa

Foto: D.R.

01:30

Bárbara Branco e Vítor Silva Costa ‘calaram’ os rumores de separação ao mostrarem-se próximos e divertidos nas redes sociais. Apesar de não terem ido juntos ao ModaLisboa, o casal está mais apaixonado do que nunca. Num vídeo que a atriz colocou com um dos ‘looks’ que escolheu para o evento, Vítor reagiu com o emoji de uma chama de fogo. Depois, numa outra foto, o ator da SIC brincou: “Dentição soberba”. Bárbara Branco não o deixou sem resposta: “Agradeço. Ainda é original”.