Bárbara Branco e José Condessa escaldantes em novela

01:30

André Filipe Oliveira

A novela ‘Bem Me Quer’, que estreia esta segunda-feira na TVI, está repleta de cenas tórridas entre Bárbara Branco, de 20 anos, e José Condessa, de 23. O casal, que namora há quase dois anos fora dos ecrãs, vai viver momentos escaldantes no arranque da trama. Embora felizes com o projeto, os dois atores demoraram algum tempo a digerir a ideia de que iam envolver-se fisicamente à frente das câmaras."Não foi fácil percebermos que íamos estar juntos na mesma novela. Não é o não querer. Eu e a ‘Bá’ fizemos um percurso parecido na Escola de Teatro de Cascais e depois fizemos muitas peças de teatro juntos antes de namorarmos. Na peça ‘Romeu e Julieta’ começámos a perceber que é muito bom trabalharmos juntos, mas não pode ser sempre", explicou José Condessa, sublinhando, no entanto, que o desafio de integrar o elenco da novela "foi irrecusável".Em ‘Bem Me Quer’, Condessa é David, um jovem advogado que namora com Vera (Bárbara Branco), a filha de um rico empresário, mas vai apaixonar-se pela pastora Maria Rita (Kelly Bailey), irmã da vilã.