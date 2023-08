Bárbara Branco e Vítor Silva Costa assumem namoro no Festival do Crato

Bárbara Branco e Vítor Silva Costa

01:30

Desde julho, altura em que Bárbara Branco, de 23 anos, e José Condessa, de 26, anunciaram a separação, que muito se tem falado sobre os motivos da rutura e o novo amor da atriz.









Se ao início a relação não era assumida, agora, a atriz e o também ator Vítor Silva Costa (31), que contracenam juntos em ‘Flor Sem Tempo’, já não escondem o amor que os une. Os dois já tinham sido vistos em Madrid e, agora, foram ao Festival do Crato onde aceitaram fotografar em casal com alguns fãs.

Quem também esteve no evento uns dias antes do casal foi o ex-namorado da atriz, que é oriundo de Nisa, no distrito de Portalegre, onde se realiza o festival. Também o ator tirou algumas fotos com os fãs, sempre sorridente.