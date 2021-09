Bárbara Branco em cenas eróticas com o namorado na televisão

Bárbara Branco e José Condessa em 'O Crime do Padre Amaro'

Foto: Direitos Reservados

01:30

Bárbara Branco, de 21 anos, e José Condessa, de 24, que namoram há cerca de três anos e meio, são os protagonistas da série ‘O Crime do Padre Amaro’, que estreia no próximo ano, na RTP 1. O casal teve de gravar cenas eróticas para o projeto, e o facto de serem namorados não as tornou mais fáceis. "Estar a gravar com o Zé não significa uma maior facilidade porque há uma exposição física. A nível de toque e de confiança com o colega ajudou, mas complicou noutras situações", começa por explicar Bárbara Branco."Não é por sermos namorados que facilita [gravar as cenas de sexo], porque há uma equipa à frente, portanto, não estamos só os dois e isso significa uma exposição maior", afirma a jovem atriz. José Condessa concorda com a namorada. "Até acho que é mais difícil. Temos intimidade, química e, obviamente, à-vontade, mas também temos de construir uma barreira que não existe, uma vez que as personagens estão ainda a conhecer-se e não podemos basear-nos no nosso dia a dia", confessa o ator.Embora já tenham contracenado em vários formatos, ‘O Crime do Padre Amaro’ foi o projeto em que o casal (que tem estado ligado à TVI) teve de mostrar maior intimidade em televisão devido às cenas eróticas que caracterizam esta série sobre a paixão proibida entre um jovem padre e uma bela rapariga.