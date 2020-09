Bárbara Branco em segurança nas gravações

Apandemia da Covid-19 veio mudar hábitos e a máscara de proteção individual passou a fazer parte do dia a dia de todos., que está de regresso ao trabalho com as gravações da nova telenovela ‘Bem Me Quer’, da TVI, que decorrem em Aveiro, não dispensa o uso de máscara. Quer seja nas gravações ou em momentos de pausa ao ar livre, a atriz mostra-se preocupada com a situação atual e não facilita nas medidas preventivas.A ‘Vidas’ surpreendeu a namorada de José Condessa num momento de pausa em que surge a falar ao telefone, antes de retomar as gravações e é evidente a sua conduta preventiva contra o vírus.Devido ao novo projeto, Bárbara tem dividido as suas rotinas profissionais entre o Norte e Lisboa.Para a nova novela, Bárbara Branco submeteu-se, ao longo dos últimos meses, a uma drástica mudança de visual. Acabou por perder peso para a nova personagem e sente-se muito feliz com a nova silhueta. "Não acho que tenha emagrecido assim tanto. Passei a treinar e a comer bem. Aconteceu tudo naturalmente. Perdi pouquíssimos quilos", revelou durante as gravações da trama em Aveiro. O certo é que as diferenças são notórias.