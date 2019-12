Bárbara Branco futuro com ator decidido no natal

José Condessa, Bárbara Branco

André Filipe Oliveira

A relação entre José Condessa e Bárbara Branco vive a primeira grande crise. O ator rumou ao Brasil em outubro para integrar o elenco da novela ‘Salve-se Quem Puder’, da Globo, e agora vê-se envolvido numa enorme polémica. Na última semana, a imprensa brasileira revelou que o galã português ter-se-á envolvido com a atriz Juliana Paiva, com quem vive par amoroso na trama brasileira.Até ao momento, o ator ainda não reagiu à polémica. Bárbara também se mantém em silêncio. Os dois vão encontrar-se em breve, pois o jovem ator vai viajar propositadamente do Rio da Janeiro a Lisboa para gozar o Natal em família.Conseguiu assim uns dias de férias das gravações da novela para regressar à terra natal e colocar um ponto final nas últimas polémicas. Avizinha-se assim um encontro tenso com a companheira, Bárbara Branco, que soma vários projetos na vida profissional. Divide-se entre as gravações da novela ‘Na Corda Bamba’, da TVI, e a peça de teatro ‘Lulu’.