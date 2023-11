Bárbara Branco já não esconde paixão com Vítor Silva

Atores parecem estar cada vez mais apaixonados e com menos receio de aparecerem juntos nas redes sociais.

Bárbara Branco

Foto: Instagram

20 nov 2023 • 01:30

Sónia Dias

Desde que Bárbara Branco, de 24 anos, se separou, em julho deste ano, de José Condessa, de 26, que muito se tem falado sobre um alegado romance entre a atriz e Vítor Silva Costa, de 31, com quem a artista contracenou na novela ‘Flor Sem Tempo’, da SIC, e de quem tem estado muito próxima.Saiba mais no site do Correio da Manhã