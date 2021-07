Bárbara Branco mimada por José Condessa em dia especial

Bárbara Branco e José Condessa

12 jul 2021 • 13:38

No final do visionamento da longa metragem, a atriz emocionou-se e, em conjunto com as colegas de elenco, Carolina Carvalho, Ana Marta Ferreira e Lia Carvalho, protagonizou um momento tocante ao dar um abraço coletivo ao grupo. O ator deixou rasgados elogios à namorada, que estava muito ansiosa com a estreia do projeto.Para a jovem, que interpretou a explosiva Fátima Padinha, conhecida como Fá, este foi um desafio ímpar.salientou Bárbara, que admitiu ter ganhado alguns traços da personagem.O canto foi um desafio extra, também, superado com distinção. "Gravámos as músicas no final e o País estava a fechar por causa da pandemia. Fizemos umas gravações em casa, mas ficou muito mau. Só mais à frente é que nos reunimos em estúdio para gravar. Acho que resultou muito bem", destacou.Sem projetos em mãos, Bárbara Branco e José Condessa aproveitam agora o tempo livre para namorar e renovar energias. O casal embarcou há poucas semanas numa viagem romântica à Madeira, tendo sido muito acarinhado pelos populares, que elogiaram a prestação de ambos em ‘Bem Me Quer’, da TVI.