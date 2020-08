Bárbara Branco obrigada a perder peso para nova novela da TVI

13:36

O ano de 2020 não corre mal para todos... Bárbara Branco, de 20 anos, alcançou aquilo que há muito ambicionava: um papel de protagonista. A jovem foi eleita pela TVI para protagonizar a novela ‘Bem Me Quer’, com estreia prevista para novembro, ao lado do namorado José Condessa. Para viver este desafio em pleno, a promessa da ficção nacional submeteu-se, ao longo dos últimos meses, a uma drástica mudança de visual. Acabou por perder peso e sente-se muito feliz., revelou durante as gravações da trama em Aveiro. O certo é que as diferenças são notórias.Nos últimos meses, Bárbara passou a treinar com maior regularidade. Apostou, inclusivamente, em treinos com o namorado José Condessa e inscreveu-se no kickboxing.A mudança embora discreta, sabe a ‘Vidas’, é uma vitória para Bárbara Branco que no passado chegou a sentir que perdeu oportunidades devido à imagem. "Nunca foi nada muito direto, mas ela foi sondada para papéis que acabaram por passar para outras atrizes. A Bárbara foi sempre aposta da TVI em várias frentes, mas faltava um papel como protagonista, que chegou neste momento em que ela está muito bem", referiu uma fonte próxima da produção da nova novela de Queluz de Baixo, da autoria de Maria João Mira.