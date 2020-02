Bárbara Branco recebe visita surpresa de José Condessa

A carregar o vídeo ...

José Condessa e Bárbara Branco

. Visita de médico, no sítio do costume", escreveu.



Bárbara Branco já tinha revelado que vai ao Brasil, em abril, durante uma pausa nas gravações visitar o namorado.









José Condessa está em Portugal! O ator, que se encontra a viver no Brasil para gravar a novela 'Salve-se Quem Puder', conseguiu uns dias de folga e veio matar saudades da namorada Bárbara Branco que, encantada com a visita surpresa, partilhou um vídeo com o namorado nas suas redes sociais.Já Tiago Teotónio Pereira reencontrou o amigo no ginásio.