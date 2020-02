Bárbara Guimarães

Foto: Liliana Pereira

20 fev 2020 • 18:28

Não há dúvidas!O atual diretor de programas do canal chamou a apresentadora para um novo desafio, que até agora está no segredo dos deuses.Uma coisa é certa. Este é um regresso há muito aguardado pelos admiradores da estrela do terceiro canal, cujo último projeto foi ‘E agora o que é que eu faço’, em 2018.O novo projeto profissional coincide com o ultrapassar de uma fase mais delicada a nível de saúde. Bárbara Guimarães terminou, recentemente, os tratamentos de quimioterapia de luta contra o cancro. Feliz pelo fim do tormento que viveu no último ano e meio, a apresentadora mostra-se radiante por voltar ao pequeno ecrã. A última grande aparição deu-se em setembro passado nos ‘Globos de Ouro’. Foi muito elogiada e encorajada pelos fãs.