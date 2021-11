Bárbara Guimarães confessa: “Nunca mais estarei a 100%”

Apresentadora foi diagnosticada com cancro da mama em 2018 e sofre com os efeitos secundários dos tratamentos que fez.

01:30

Recuperada do cancro da mama que lhe foi diagnosticado em 2018, Bárbara Guimarães confessa que ainda sofre com as consequências dos tratamentos. “O depois é o melhor de tudo, já estamos prontos a seguir em frente, com a consciência de que a quimioterapia e a radioterapia têm efeitos secundários e nunca mais estarei a 100 por cento”, revelou, em entrevista à ‘Caras’.









Ainda assim, a apresentadora da SIC, de 48 anos, mantém uma postura positiva perante a vida. “O nosso sistema imunitário fica fraco, não se volta a ser o mesmo depois do cancro e dos tratamentos. E assim acabamos por reforçar a imunidade com as coisas que são verdadeiramente importantes!”

Durante os tempos difíceis que enfrentou, Bárbara contou com o apoio da família e do namorado, Carlos Pegado, que quer agora proteger a todo o custo. “Aprendi que temos de cuidar da doença e também proteger os que cuidaram de nós durante o longo processo de tratamentos. Tive um grande apoio da minha família, do Carlos, dos meus amigos, que sofreram e andaram sempre com o coração nas mãos”, destacou.