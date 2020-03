Bárbara Guimarães dedica mensagem a Dolores Aveiro: "Mulher genuína e cheia de garra"

u queria mesmo passar umas horas com essa mulher genuína e cheia de garra; sempre a unir a família, a manter elos fortes com as amigas, dedicada e agregadora", começou por escrever.



"A Dolores aceitou de imediato o convite e partimos numa viagem maravilhosa e cheia de verdades, humor e muito carinho", disse ainda.



"Dolores cozinhou, dançou, riu, comoveu-se e passeou pela sua ilha encantada - sempre com um olhar matreiro e uma boa disposição contagiante", contou Bárbara sobre os momentos que vão ser transmitidos, já no próximo domingo, dia 22 de março.



Emocionada, Bárbara Guimarães não hesitou em mostrar-se feliz pela recuperação de Dolores Aveiro, "Estou profundamente feliz pois esta mulher guerreira vai regressar a casa depois de mais uma batalha e vai poder acompanhar, no seu sítio, o programa que é seu e que eu desejo que vos inspire tanto como me inspirou a mim", terminou, deixando ainda um "forte abraço" a esta que considera uma "mulher guerreira", assim como um agradecimento por ter aceite o desafio.



Além desta mensage, Bárbara Guimarães também partilhou um vídeo onde mostra alguns dos momentos que vão fazer parte do próximo programa, acompanhada de Dolores Aveiro, durante os passeios pela ilha da Madeira. As duas mostram-se animadas e muito cúmplices.



Os milhares de seguidores mostram estar ansiosos para ver Dolores Aveiro no programa '24Horas de Vida'.













