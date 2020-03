Bárbara Guimarães desabafa sobre o cancro e deixa mensagem a Carrilho: "Deve-me um pedido de desculpas"

Bárbara Guimarães esteve à conversa com Daniel Oliveira no programa 'Alta Definição' ontem, dia 7 de março.A apresentadora está de regresso à SIC, onde vai abraçar o comando do novo programa '24Horas' e protagonizou o programa especial onde desabafou sobre as fases mais duras da sua vida:, afirma em relação ao cancro, sobre o qual surpreendeu ao revelar que soube da doença através de um e-mail.

"Hoje em dia recebes as notícias muitas vezes sem ser pelo médico, é pelo mail. Eu senti que algo não estava bem. Fiz as consultas, fiz a biópsia, essa biópsia foi para o laboratório, e depois fui apanhada de surpresa, no meu mail, sozinha em casa. Só pensei: "O que é isto? Eu tenho um cancro", e não deve ser bom, porque é invasivo, é forte. Fiquei sem chão", desabafou, sobre o momento doloroso, revelando que depressa ligou à mãe para contar o que se passava.

Bárbara admite que teve medo da especulação, e foi por isso que decidiu anunciar publicamente que travava uma luta contra o cancro da mama., pensou.O rosto da SIC confessa o quanto foi difícil contar aos filhos, que acabaram por a acompanhar nas sessões de radioterapia a que teve de se submeter todos os dias., contou.Sobre o divórcio que atravessou de Manuel Maria Carrilho, que lhe valeu um longo e duro processo na justiça, Bárbara acredita que isso a desagastou tanto a nível físico e emocional, que teve relacionado com o cancro que a abalou., afirmou., disse ainda, realçando que o pior que enfrentou foram as dores que sentia e o facto de não conseguir fazer o que sempre fez.Ainda sobre o ex-companheiro, com quem lutou na justiça durante seis anos, Bárbara admite, indiretamente, que lhe deve um pedido de desculpas., respondeu a Daniel Oliveira, quando questionada sobre se esperava esse pedido por parte de alguém.No entanto, a apresentadora mostra-se tranquila com isso:".Bárbara Guimarães mostra-se radiante por voltar à antena nacional, e agradece a Daniel Oliveira pela receção que lhe tem feito. Por sua vez, o diretor de programas da SIC acabou por presenteá-la com um ramo de flores., garantiu.Daniel não hesitou em perguntar se Bárbara tinha a certeza que este dia iria chegar., afirmou, sobre o que pensava enquanto lutou contra a doença que lhe foi diagnosticado em agosto de 2018 e a afastou da televisão.

"É um prazer, é tão bom regressar", terminou, sem esconder a felicidade.