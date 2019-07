Bárbara Guimarães diverte-se em festival de música com o filho Dinis

Bárbara Guimarães, de 46 anos, surpreendeu tudo e todos ao surgir sorridente no último dia do NOS Alive. Ainda a lutar contra um cancro da mama, com um longo processo de tratamentos, a apresentadora não se coibiu de mostrar a garra que a caracteriza e esbanjou felicidade ao lado do filho, Dinis Maria, de 15 anos.A decisão de deixar de usar peruca surgiu há cerca de um mês, após um pedido dos dois filhos - também é mãe de Carlota, de oito - e agora o rosto da SIC já não esconde o cabelo curto, fruto dos diversos procedimentos clínicos a que tem sido sujeita. Apesar de se mostrar bem-disposta, Bárbara passou a maior parte do tempo no stand exclusivo do festival com o filho e uma amiga de longa data.A silhueta da comunicadora também não passou despercebida, uma vez que se encontra visivelmente mais magra, possivelmente devido ao período conturbado que tem vivido.Bárbara acabou por cumprimentar vários amigos e colegas de profissão, mas recusou-se a posar para as fotografias ou falar aos jornalistas.No início da noite, juntou-se aos milhares de festivaleiros para assistir ao concerto dos norte-americanos Bon Iver.Nos últimos dias a apresentadora deu sinais de melhoras e mostra-se cada vez mais ativa. Bárbara surgiu a passear num bairro típico da capital e prova que mantém a força e coragem que tanto a caracterizam.Recorde-se que a apresentadora tem encontrado na família e amigos mais próximos o apoio necessário para enfrentar a dura luta contra o cancro.