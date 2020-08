Bárbara Guimarães e Carrilho de novo em tribunal

No dia 16 de outubro, juíza volta a pronunciar-se sobre episódio polémico em casa do ex-casal.

Bárbara Guimarães

Foto: Direitos Reservados

01:30

Rute Lourenço

Bárbara Guimarães e Manuel Maria Carrilho voltam a encontrar-se, no dia 16 de outubro, em tribunal, por questões relacionadas com o caso de violência doméstica. Em causa está um recurso interposto pelos advogados da estrela da SIC relativamente a um despacho proferido pela juíza Joana Ferrer sobre o episódio em que Bárbara afirma que, no dia 14 de outubro de 2010, Carrilho a atirou, à saída de casa, pelas escadas abaixo.O caso já foi analisado pela juíza, que ilibou o ex-ministro da Cultura, mas a defesa de Bárbara alega um erro na transcrição da data em que este aconteceu para que o assunto volte a ser analisado por Joana Ferrer.Na altura, a magistrada apontou incongruências no discurso da apresentadora, nomeadamente quando referiu a existência de uma escultura no final das escadas, que tanto o pai como a empregada disseram não existir. Agora, a mesma juíza volta a rever o caso, que teve início em 2010 e desde então se prolonga na Justiça. Os dois estiveram casados 12 anos e têm dois filhos em comum.